Garmin lança Venu 3 no mercado

A Garmin entra no último trimestre do ano com uma novidade - duas, no caso -, ao lançar os novos smartwatches Venu 3 e Venu 3S. Concebidos para satisfazer todos os objectivos de fitness e bem-estar, estes dois novos relógios estarão à venda com preços que variam entre os 499,99€ e 549,99€ e contam com várias novidades. Com uma moldura de aço inoxidável leve e uma bracelete de silicone, o Venu 3 está disponível em preto e branco, enquanto o Venu 3S está disponível em cinzento, verde, bege dourado, rosa dourado e cinzento dourado.

A Garmin promete um relógio com autonomia melhorada, com até 14 dias de bateria em modo smartwatch. Essa melhoria na autonomia permitirá fazer uso de forma recorrente das já indispensáveis funcionalidades de monitorização de métricas de saúde, como o nível de stress, a Body Battery ou sono. No campo das funcionalidades avançadas, os Venu 3 contam com um altifalante e microfone incorporados que permitem aos utilizadores fazer e receber chamadas telefónicas ou responder a mensagens de texto diretamente do pulso. Estes relógios, refira-se, contam com ecrã tátil AMOLED.





Relativamente à atividade física, estes dois smartwatches contam com mais de 30 aplicações desportivas pré-instaladas e permitem ainda que os utilizadores sigam exercícios animados pré-instalados de força, HIIT, Pilates e ioga diretamente a partir do relógio.

Aconselhamento e Monitorização em Sono: Receba uma pontuação do sono e conselhos personalizados sobre a quantidade de sono recomendada, ao mesmo tempo que monitoriza as diferentes fases do sono, sestas e outras métricas importantes, como o estado da Pulse Ox[1] e a variabilidade do ritmo cardíaco (VFC).

Morning Report: Receba um resumo do sono, recuperação, estado da VFC e muito mais quando acordar. Pode até personalizar o relatório para ver muito mais detalhes.

Deteção de sestas: Monitorize as sestas para ver como podem beneficiar o seu corpo, é a hora e duração sugerida.

Body Battery melhorada: Monitorize os seus níveis de energia ao longo do dia para encontrar as melhores alturas para atividade e descanso. E obtenha ainda mais detalhes e percepções pessoais sobre a forma como o sono, as sestas, as actividades diárias e o stress elevado afectam especificamente os níveis de energia[2].

Funcionalidades para utilizadores de cadeiras de rodas: Acompanhar os esforços diários e receber alertas de alteração de peso, bem como aplicações desportivas e exercícios específicos para utilizadores de cadeiras de rodas. Ao criar estas novas funcionalidades, os algoritmos de algumas das funcionalidades existentes foram modificados para melhorar o significado dos Dados-chave para utilizadores de cadeiras de rodas.

Benefícios do treino e tempo de recuperação: Compreender melhor como cada treino afecta ao corpo e quanto tempo de recuperação é necessário para enfrentar qualquer desafio.

Índice de esforço percebido: Regista a dificuldade de um exercício e a forma como se sentiu durante o mesmo.

Criação de intervalos: Crie exercícios de intervalo para actividades de corrida e ciclismo diretamente no relógio.

Atividade de meditação: Siga práticas de meditação guiadas para ajudar a reduzir o stress, a ansiedade e muito mais.

Altifalante e microfone incorporados: Faça e receba chamadas diretamente do relógio (quando emparelhado com um smartphone compatível) e utilize o assistente de voz do smartphone para responder a mensagens de texto e muito mais. Os utilizadores de telemóveis Android também podem ver mensagens fotográficas e responder a mensagens de texto utilizando o teclado do relógio.

Dois tamanhos de letra: Escolha entre um tamanho de letra pequeno ou maior para ver notificações inteligentes, dados de treino e muito mais com maior facilidade.