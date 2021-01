Garmin Lily: um relógio de mulheres para mulheres

O primeiro mês do ano não poderia acabar sem um novo lançamento da Garmin. A primeira aposta da marca norte-americana para 2021 é o Lily, um relógio inteligente leve, versátil e elegante, pensado exclusivamente para atender aos gostos e necessidades do público feminino.





Com 24 gramas, um ecrã OLED de 34 mm e uma bracelete fina de 14mm de fácil substituição, o Garmin Lily conta com características tecnológicas avançadas como a monitorização de múltiplos parâmetros fisiológicos, a receção de notificações inteligentes e funcionalidades específicas como o ciclo menstrual e a monitorização da gravidez. Para lá destas métricas voltadas para o público, o Lily monitoriza o nível de stress (com atividades de respiração consciente guiada), hidratação, sono avançado e frequência cardíaca. Conta também com a característica Body Battery, que permite planear o dia e otimizar a atividade e tempos de descanso.No que a atividades diz respeito, o Lily tem pré-instaladas modalidades como pilates, yoga ou treino de força, mas também tem a capacidade de se ligar a um GPS compatível de um smartphone para monitorizar corridas e caminhadas ao ar livre. Além destas funções, este smartwatch permite acompanhar a atividade ao longo do dia, contando passos, calorias queimadas, minutos de treino de intensidade.A gama Lily conta com seis relógios, cada um com um mostrador único, com padrão que dá lugar a um ecrã tátil brilhante e fácil de ler. Os modelos clássicos, com um preço de lançamento de 249,99 euros, contam com uma bracelete em pele italiana, enquanto os modelos mais desportivos, com preço de 199,99€, contam com braceletes de silicone. Por fim, apontar que a bateria tem uma duração de mais de 5 dias no modo smartwatch.