Garmin renova gama Forerunner com o lançamento do 745

Aí está mais um relógio da Garmin. Depois de já ter colocado no mercado vários modelos nos últimos meses, a gigante norte-americana decidiu lançar mais um modelo da gama Forerunner, com a apresentação do 745, um relógio dedicado aos amantes do triatlo, que conta com várias inovações, nas quais se destaca um inovador modo para treinos em pista - similar ao que está disponível nos modelos da COROS.





Evolução do 735xt, um dos modelos preferidos dos triatletas, este 745 conta também com um sensor de oximetria de pulso, o qual serve para obter "uma imagem mais nítida da forma como dorme ou da forma como se adapta à altitude". Por outro, este modelo passa a ter um sistema de sugestão de exercícios diários, que se baseia na carga de treino e no estado do mesmo (calculado através do algoritmo que há muito é utilizado pela marca, que também analisa dados como o VO2 max, o estado de treino, etc.), tendo igualmente sensor cardíaco integrado no pulso.Há ainda a notar a incorporação dos sistemas globais de navegação por satélite GPS, GLONASS e Galileo e ainda a monitorização de energia pela funcionalidade Body Battery, que para lá de controlar os níveis de energia irá também recomendar os melhores treinos e períodos de descanso. Tem também suporte para música, pagamentos contactless via Garmin Pay, notificações inteligentes, etc.Quanto a bateria, a Garmin promete uma autonomia de até 1 semana de autonomia em modo de smartwatch e 6 horas em modo de GPS com música.