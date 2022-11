Hélio Gomes e Dulce Félix vencem Meia Maratona de Famalicão

Hélio Gomes e Dulce Félix venceram este domingo a 8.ª edição da Meia Maratona de Famalicão, numa manhã na qual nem a chuva afastou os entusiastas da corrida.Na prova masculina, Hélio Gomes, do Sporting, completou o percurso em 1:06:33, dexando Bruno Silva (Prime Running Clube) no segundo posto (1:07:33) e João Cruz (Maia Atlético Clube) no terceiro (1:08:16). Quanto às senhoras, Dulce Félix (Benfica) ganhou em 1:15:04, à frente de Mónica Silva (SC Salgueiros), com 1:15:21, e Filomena Costa (ACD Jardim da Serra), com 1:24:13.Nos 10 quilómetros, uma distância em estreia no evento, Hugo Daniel Santos (SC Salgueiros) foi o primeiro a cortar a meta aos 31:18 minutos, imediatamente seguido por Luís Mendes (Maia AC), com 31:29, e José Azevedo (Atlético Clube da Póvoa), com 31:59. Nas senhoras, Jéssica Pontes (Team El Comandante) venceu em 36:48, à frente de Rosa Soares (Team El Comandante), com 40:27, e Beatriz Silva (ADEPE), em 41:02.