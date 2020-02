Hermano Ferreira vence Meia Maratona de Cascais com novo recorde

Hermano Ferreira (Casaense) e Vera Nunes (GFD Running) venceram a quarta edição da Meia Maratona de Cascais, uma prova organizada pela HMS Sports que reuniu mais de três mil atletas na manhã deste domingo.





Em plena preparação para a Maratona de Sevilha (prova na qual tentará mínimos para Tóquio'2020), Hermano Ferreira dominou a prova de fio a pavio, cruzando a meta em 1:06:09 horas, com quase quatro minutos de avanço para João Fernandes e José Gaspar, atletas que fecharam o pódio. Com este registo, o atleta do Casaense conseguiu também fixar um novo recorde do percurso, melhorando-o em quase minuto e meio.Quanto à prova feminina, Vera Nunes alcançou o hat trick em Cascais (tinha vencido em 2017 e 2018) em mais uma vitória destacada, ao cruzar a linha de meta em 1:18:16. A atleta do GFD Running finalizou com mais de onze minutos de vantagem para a segunda colocada (Carla Ribeiro) e treze para a terceira (Vanessa Silva).Em jeito de balanço, Hugo Sousa, director-geral da HMS Sports, enalteceu os vários registos positivos alcançados e falou numa aposta ganha. "Foi uma edição repleta de sucessos: não só pelo número de inscritos, que superou as nossas expetativas e comprovou a nossa aposta em retirar o evento do fim-de-semana de Carnaval, mas também pelo envolvimento dos parceiros que abrilhantaram de forma muito especial a Baía de Cascais, proporcionando um evento repleto de ativações", sublinhou.