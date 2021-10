HMS Sports volta a colocar na estrada meias maratonas de Setúbal e Cascais

Praticamente dois anos depois, as principais meias maratonas organizadas pela HMS Sports estão de volta. A primeira será já no final do mês, a 30 e 31 de outubro, com a Alegro Meia Maratona de Setúbal, uma semana antes de ir para a estrada a Montepio Meia Maratona de Cascais, uma prova que foi a última de grande dimensão no nosso país antes da pandemia da Covid-19, em 2020.





O arranque das provas de estrada da HMS Sports dá-se em Setúbal, numa 31.ª edição do evento organizado pela Câmara Municipal deSetúbal, com o apoio do Centro Comercial Alegro Setúbal, que contará ainda com a realização da Corrida das Famílias (5,5 km) e a Corrida Miúdos Alegro. Tanto a meia maratona (que fará o seu percurso nas ruas da cidade setubalense e na desafiante Serra da Arrábida) como a Corrida das Famílias têm partida no Alegro Setúbal e meta instalada na Avenida Luísa Todi, junto ao auditório José Afonso. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em alegromeiamaratonadesetubal.pt. Até à meia noite desta quinta-feira estará disponível um preço promocional (10€), que subirá para os 12€ até 28 de outubro. Tal como nas outras edições, todos os finalistas levarão para casa uma medalha de participação.Quanto à Montepio Meia Maratona de Cascais , terá como grande novidade o facto de ser organizada num formato híbrido, tanto com corrida presencial como virtual. Organizada pela HMS Sports em parceria com o Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais e a Câmara Municipal de Cascais e o apoio da Associação Mutualista Montepio, a prova de Cascais vai para a sua quinta edição e voltará a partir da Baía de Cascais, num percurso que contará com vista privilegiada para o Oceano Atlântico até ao retorno no Guincho.A opção de fazer uma corrida híbrida foi explicada por Hugo Sousa, CEO da HMS Sports. "Este ano, decidimos apostar também no formato virtual, permitindo a participação de pessoas em qualquer parte do mundo. É uma forma de projetarmos a Montepio Meia Maratona de Cascais lá fora e captarmos atletas que de outra forma não conseguiriam associar-se ao evento presencialmente, no fim-de-semana previsto".À margem da prova principal serão ainda realizados os 5 km de Cascais e Corrida das Crianças (para crianças nascidas entre 2008 e 2016), sendo o primeiro dia reservado aos mais novos e o domingo, dia 7, dedicado à meia maratona, para atletas com 18 ou mais anos, e os 5 km de Cascais, prova aberta a pessoas de todas as idades. As inscrições encontram-se abertas, com um preço promocional de 12 euros até 15 de outubro, o qual subirá para os 14€ de 16 a 31 de outubro.Note-se que os inscritos na meia maratona presencial receberão uma camisola de manga comprida, marca HMS Sports, com a escolha do modelo (feminino e masculino) a ser feita no formulário de inscrição pelo atleta. Quem concluir o desafio, recebe igualmente uma medalha de participação.Quanto ao evento virtual, será destinado às distâncias de 5 ou 10 quilómetros, a serem feitos no período entre 1 e 7 de novembro numa só atividade e em horário e local definidos por cada atleta. Cada inscrito recebe igualmente uma camisola de manga comprida, marca HMS Sports, com a escolha do modelo (feminino e masculino).