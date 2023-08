Hoka apresenta Gaviota 5 para quem precisa de estabilidade

Aí está mais uma novidade saída das sempre muito produtivas fábricas da Hoka. Depois de nas últimas semanas ter lançado no mercado sapatilhas para competição e trail, a marca francesa coloca agora disponível a quinta evolução das Gaviota, um modelo de estabilidade que ainda procura ganhar espaço no segmento.Com a tecnologia estabilizadora H-Frame como grande novidade, as Gaviota 5 incorporaram a espuma mais suave da marca francesa, o que segundo a Hoka garante estabilidade adicional, sem que isso reduza a comodidade. Por outro lado, em termos de sensações, estas Gaviota 5 prometem um amortecimento ao nível do que temos nas Bondi 8, para lá de contar com um Meta-Rocker que garante um fluir de passada mais eficiente e dinâmico. Por fim, na zona superior o modelo apresenta uma malha jacquard transpirável.À venda por 170 euros, as novas sapatilhas da marca francesa pesam entre os 259 e 310 gramas e contam com um drop de 6 mm.