HOKA lança Clifton 9 GTX para dar brilho aos dias mais cinzentos

As temperaturas ainda estão bem quentes, mas a Hoka já prepara a chegada do tempo mais frio e chuvoso. A primeira amostra são as novas Clifton 9 GTX, um modelo com tecnologia GORE-TEX, que se destaca pelo reforço das condições para render em piso molhado, mercê do reforço da zona da sola, com uns 'bicos' com tração reforçada.Na zona superior o destaque é o 'Invisible Fit' GORE-TEX, que proporciona à sapatilha a proteção necessária para fazer frente à chuva e humidade, mantendo a leveza e respirabilidade do modelo. Isso permite que, mesmo com estas adições, o modelo se mantenha à sensação original de corrida das Clifton 9. Nota ainda para a presença de material refletor, que tem como propósito dar uma segurança adicional para aqueles dias e corridas mais escuras.Com 273 gramas no modelo masculino e 235 gramas no feminino, as Clifton 9 GTX têm um drop de 5 milímetros e estarão disponíveis por 170 euros.