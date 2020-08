Hoka One One Torrent 2: para os amantes da montanha

Numa altura em que o mundo volta a pouco e pouco à normalidade (pelo menos a uma aparente normalidade), a Hoka One One colocou no mercado a evolução das suas sapatilhas pensadas para os amantes da montanha. Falamos das Torrent 2, um modelo que chega agora com algumas novidades, mas mantendo-se sempre fiel à sua essência de agilidade e velocidade.





Com 264 gramas no modelo 42 masculino (215g no feminino), as Torrent 2 prometem leveza, um perfil baixo e agressividade em terrenos técnicos, atributos que as convertem numas boas armas para correr na montanha. Por outro lado, segundo a marca francesa continuam a combinar da melhor forma o amortecimento, agilidade e também a segurança, algo bastante importante neste tipo de atividades, tudo graças a uma meia-sola com a plataforma Profly, um material que oferece tanto amortecimento como responsividade.Quanto à zona superior, está produzida com uma malha técnica com 30% de material reciclado, contando ainda com um material reforçado para proteger de eventuais 'destroços' que surjam no caminho, mas também com uma superfície bem coberta por linhas de estrutura, algo essencial para que o modelo se mantenha no seu formato e continue a dar estabilidade ao longo dos sinuosos percursos para que são pensadas. E por falar em percursos sinuosos, de notar que também a sola está pensada naturalmente para isso mesmo, com um desenho multidirecional que oferece uma melhor tração em todo o tipo de superfície.As Torrent 2 já estão à venda no nosso país, com um preço de lançamento de 130 euros.