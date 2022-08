Huawei Watch GT 3 Pro: um smartwatch cada vez mais atlético

É difícil encontrar no mercado um smartwatch que encha as medidas dos corredores, mas a Huawei parece ter encontrado a solução para esses 'problemas'. Já tínhamos ficado impressionados com aquilo que tínhamos visto nos últimos dois testes que tínhamos feito (ao Watch GT Runner e ao Watch GT 3 ) e mais ficamos quando nos chegou ao pulso o novíssimo Watch GT 3 Pro.O primeiro ponto diferenciador foi mesmo aquele que já havíamos elogiado no GT Runner: a. Ao contrário do que habitualmente se vê nos smartwatches, a autonomia deste Watch GT 3 Pro é verdadeiramente de assinalar, com mais de uma semana de autonomia, mesmo com um plano de treinos intensivo (neste momento estamos a preparar uma maratona...). Em relação ao carregamento, o GT 3 Pro conta com a possibilidade de fazê-lo por carregamento rápido, com a promessa de ficar a 100% em 85 minutos.E foi nesse contexto que o utilizamos de forma ininterrupta durante cerca de três semanas, sem nunca o retirar do pulso. Isso permitiu 'espremer' todas as capacidades do relógio, mas que também nos deu a possibilidade de sentir a sua relativa leveza (54 gramas sem bracelete). O único ponto negativo da utilização regular foi mesmo a sensação de que a bracelete de couro que tivemos em teste não era propriamente a mais recomendada para treinos intensos. Mas tirando isso... a sensação foi claramente positiva.A rapidez de deteção do sinal é satisfatória e a fiabilidade da deteção do GPS também nos parece bastante interessante, com poucos pontos de desvio na rota quando analisados os vários percursos que fomos fazendo. No capítulo do treino, tendo usado apenas os modos de corrida e treino de força, tudo nos pareceu no ponto e a mostrar uma evolução muito positiva da marca chinesa. Interessante foi também observar a evolução dos programas de treino predefinidos que a Huawei aqui colocou, que nos mostram um maior atenção ao detalhe, com muitos pormenores e tipos de treino para todos os gostos. O único ponto negativo neste particular, na nossa opinião, é a ausência da funcionalidade para construir treinos intervalados compostos (com várias distâncias) ou ainda a sincronização com a plataforma Training Peaks, cada vez mais utilizada pelo atletas, recreativos ou profissionais.Além da corrida e da força, o GT 3 Pro conta igualmente com um novo modo de treino profissional de mergulho livre, para lá de mais de 100 outras modalidades.Sendo um smartwatch, o Watch GT 3 Pro denota uma atenção especial para as questões do lifestyle e controlo de saúde. Contamos com um novo algoritmo de monitorização do sono, que nos permite perceber de que forma foi o nosso descanso, desde as fases do sono e a sua qualidade, e ainda o habitual sensor de cardíaco, com uma eficiência que nos pareceu bastante bem conseguida.Do ponto de vista da utilização, temos a já habitual possibilidade de acrescentar aplicações via Watch AppGallery, o que permite dar ao nosso relógio um toque algo mais didático. Algo que, confessemos, não testamos, porque a nossa utilização foi bem mais do ponto de vista profissional. Nesse sentido, um dos pontos que nos agradou - e pareceu melhorado - foi o recurso de atender chamadas e falar diretamente para o relógio, com boa qualidade de som e um microfone de boa qualidade.Do ponto de vista visual, que é aquilo que salta logo à vista, o Huawei Watch GT 3 Pro surge em duas versões - Titânio 46mm e Cerâmica 43mm -, apresentando um novo design de interface, materiais de primeira qualidade, um grande ecrã ultra claro e uma vasta gama de mostradores. Conta com um ecrã a cores de alta definição AMOLED de 1,43 polegadas e um mostrador maior e uma resolução de alta definição de 466 x 466 para oferecer ainda mais luminosidade na leitura de dados.Apesar de ser um relógio com muitas armas para se bater com os relógios puramente desportivos, o GT 3 Pro é essencialmente um relógio com visual para uso em contexto mais formal, o que lhe dá uma versatilidade bem interessante. Do ponto de vista do interface, o GT 3 Pro tem uma coroa rotativa tátil 3D ao estilo de um relógio tradicional com um comportamento positivo e ainda possui um funcionamento de ecrã tátil muito bom também.Em termos de valores, o Huawei Watch GT 3 Pro está disponível a 519,99 euros na versão Titanium original e a 399,99€ na versão Fluoroelastómero Preto e Couro Cinzento. Quanto à versão Ceramic, está disponível por 499,99€ no Couro Branco e a 619,99€ na Cerâmica Branca.