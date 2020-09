Hugo Gonçalves 'voou' para fixar um tempo canhão no Douro FKT

O desafio foi lançado há cerca de dois meses, onze atletas lançaram-se à aventura para o abraçar e fazer 100 milhas na zona do Douro entre Barca D'Alva e Cinfães e no final o grande vencedor foi Hugo Gonçalves, atleta natural do Marco de Canaveses que conseguiu a incrível proeza de completar os 160,9 quilómetros em pouco mais de 15 horas (15:04:45).





Hugo Gonçalves, refira-se, conseguiu este tempo canhão em cima da buzina, já que o completou precisamente na data limite para a realização do desafio. Com a sua marca, o atleta conseguiu retirar mais de 1:35 horas ao até então melhor registo, que havia sido fixado por Nuno Rocha (16:40:00). A título de curiosidade, participou neste desafio apenas uma mulher, a ultramaratonista Carla André, que completou o percurso em 22:34:20 horas.Com este feito, Hugo Gonçalves fixa um novo 'fastest known time' - retirou mais de sete horas ao registo inicial fixado pelo mentor do projeto - e garante igualmente o grande prémio que estava em jogo, que lhe dará a possibilidade de participar numa das provas inaugurais do One Hundred World Series com tudo pago (viagem, acomodação, despesas, registo na prova, entre outros benefícios).