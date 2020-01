Hyperion Elite: está a chegar a resposta da Brooks à febre das placas de carbono

Apesar das ameaças de proibição (ou simples restrições) por parte da World Athletics, 2020 parece que vai mesmo ser o ano do 'ataque' das sapatilhas com placas de fibra de carbono. Depois da Adidas ter mostrado as suas intenções em Houston, agora é a vez de a Brooks anunciar a chegada ao mercado do seu próprio modelo. Trata-se do Hyperion Elite, um modelo que vem sendo desenvolvido desde agosto de 2017 e que apenas agora, dois anos e meio, conhecerá a luz do dia.





Segundo o portal 'The Wire', o novo modelo da marca norte-americana não promete velocidade ou recordes, ao contrário do que foi apregoado desde o primeiro momento pelos modelos da Nike, mas sim estabilidade e conforto para a longa distância. "Não nos focámos na eficácia do modelo, mas sim em reduzir os possíveis desvios e garantir suporte ao corredor, especialmente para a longa distância, onde normalmente a sua postura acaba por ser afetada com o passar dos quilómetros", explicou Nikhil Jain, membro da equipa de desenvolvido da Brooks ao referido site.Relativamente a especificações técnicas, o 'Wire' fala numas sapatilhas leves, com um drop de 8mm, utilizando na meia-sola o composto DNA Flash, uma espuma com infusão de nitrogénio na qual será colocada uma placa de carbono com 1mm de grossura. Quanto a preços, ao que parece o modelo será colocado à venda nos Estados Unidos por 250 dólares, uma verba que para o mercado europeu deverá ser arredondada para os 250 euros.De notar que estas sapatilhas foram desenvolvidas em estrita colaboração com o feedback que vinha sendo dado pelos atletas de elite patrocinados pela marca, nomeadamente a norte-americana Desiree Linden, que em 2018 venceu a Maratona de Boston com um protótipo deste modelo.