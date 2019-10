INEOS 1:59 Challenge: conheça as 41 'lebres' que vão tentar levar Kipchoge à história

É já este fim de semana, mais concretamente no sábado, que Eliud Kipchoge vai tentar inscrever o seu nome na história do atletismo, quando iniciar o seu mega desafio para busca de derrubar a barreira das duas horas na maratona. O desafio, intitulado INEOS 1:59 Challenge, está marcado para Viena, na Áustria, e contará com lebres de luxo. Cada uma delas deverá ganhar cerca de 10 mil dólares pela presença neste evento.- Selemon Barega (ETI, 2000): vicecampeão mundial dos 5000 metros, com 13.43,02- Hillary Bor (EUA, 1989): brilhou em Doha com um novo recorde pessoal nos 3.000m obstáculos: 8.08,41- Matthew Centrowitz (EUA, 1989): oitavo na final dos 1500 metros em Doha, com 3.32,81 minutos- Justus Kimutai (QUE, 1993): vencedor da Maratona de Lisboa de 2018, com 2:07.58 horas- Jacob Kiplimo (UGA, 2000): vicecampeão mundial de crosse. Tem o tempo mais rápido da história nos 10 quilómetros: 26.41 (registo não reconhecido pela IAAF)- Alex Korio (QUE, 1990): recorde 58.51 à meia maratona- Jonathan Korir (QUE, 1986): recorde de 2:06.51 na maratona- Ronald Kwemoi (QUE, 1995): 3.28,21 nos 1.500m- Lopez Lomong (EUA, 1985): 13.00,13 nos 5.000m e 27.04,72 nos 10.000 (registos deste ano)- Stewart McSweyn (AUS, 1995): 3.31,18 nos 1.500m- Kota Murayama (JAP, 1993): recordista nacional dos 10.000m, com 27.29,69m- Ronald Musagala (UGA, 1992): recordista nacional dos 1.500, com 3.30,58m- Nicholas Rotich (QUE, 1996): 2:11.24 de recorde na maratona- Patrick Tiernan (AUS, 1994): 13.12,68m de recorde nos 5.000m- Thomas Ayeko (UGA, 1992): 60.26 de recorde na meia maratona- Emmanuel Bett (QUE, 1985): 60.08 de recorde na meia maratona- Stanley Kebenei (EUA, 1989): 10.º nos 3.000m obstáculos de Doha, com 8.11,15m- Gideon Kipketer (QUE, 1992): 2:05.51h de recorde na maratona- Marius Kipserem (QUE, 1988): fez este ano 2:04.11h na Maratona de Roterdão- Eric Kiptanui (QUE, 1990): 58.42 de recorde na meia maratona- Moses Koech (QUE, 1997): 27.46 de recorde nos 10 quilómetros- Shadrack Koech (CAZ, 1999): 28:22 de recorde nos 10 quilómetros- Micah Kogo (QUE, 1986): sexto mais rápido da história nos 10.000m (26.35,63) e terceiro nos 10 quilómetros (27.01)- Abdallah Mande (UGA, 1995): 27.35 nos 10 quilómetros- Kaan Kigen Ozbilen (TUR, 1986): 2:05.27 de recorde pessoal na maratona- Chala Regasa (ETI, 1987): 27.23 nos 10 quilómetros, conseguidos este ano em Valência- Timothy Toroitich (UGA, 1991): 27.21,09 nos 10.000m de recorde- Mande Bushendich (UGA, 1997): fez este ano 27.57,72 nos 10.000m.- Paul Chelimo (EUA, 1990): 27.43,89 nos 10.000m corridos este ano. Vicecampeão olímpico no Rio de Janeiro nos 5.000m- Philemon Kacheran (QUE, 1992): 2:07.12 de recorde na maratona- Shadrack Kipchirchir (EUA, 1989): 27.07,55 nos 10.000m- Noah Kipkemboi (QUE, 1993): 60.52 na meia maratona- Julien Wanders (SUI, 1996): Recordista europeu da meia maratona (59.13) e dos 10 quilómetros (27.25).- Augustine Choge (QUE, 1987): 59.26 à meia maratona- Victor Chumo (QUE, 1987): 60.03 à meia maratona- Filip Ingebrigtsen (NOR, 1993): recordista nacional nos 1.500m (3.30,01) e na milha (3.49,60)- Henrik Ingebrigtsen (NOR, 1991): recordista nacional dos 3.000m (7.36,85), num tempo feito este ano- Jakob Ingebrigtsen (NOR, 2000): enorme promessa do atletismo europeu. Tem 3.30,16 de recorde nos 1.500m- Bernard Lagat (EUA, 1974): é o veterano grupo. Este ano correu uma maratona em 2:12:10.- Jack Rayner (AUS, 1995): 1:01.01 na meia maratona e 28.32 nos 10 quilómetros- Brett Robinson (AUS, 1991): 2:10.55 na maratona