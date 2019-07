Ineos 1:59 Challenge: Kipchoge já entrou em modo 'papa quilómetros'

Ainda faltam 100 dias (três meses e uma semana) para a realização do Ineos 1:59 Challenge, o evento no qual Eliud Kipchoge vai tentar quebrar a barreira das 2 horas na maratona, mas o atleta queniano parece já estar em alta rotação tendo de olho o grande dia. Veja-se o treino que o atleta de 36 anos partilhou esta quinta-feira nas redes sociais, o longo da semana: 40 quilómetros em 2:23 horas (a 3'35 por quilómetro).Um registo que não é nada de extraordinário tendo em conta os ritmos que Kipchoge normalmente faz em provas, mas que tem a 'especial' particularidade de ter sido feito num percurso que os quenianos apelidam de "Boston route", em face do perfil de sobe e desce. Isto para lá de ter sido realizado a 2700 metros de altitude..."Juntamente com os meus colegas fizemos uma fantástica sessão de treino longo esta manhã. Fizemos o percurso Boston, que tem bastante sobe e desce e é feito a 2700 metros de altitude. A corrida de hoje teve cerca de 40 quilómetros, a qual fizemos em 2:23 horas. É a minha sessão de treino preferida da semana", escreveu o queniano na sua página de Instagram.Contacte-nos através do email: