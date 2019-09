Inscrições para a São Silvestre de Lisboa abrem na terça-feira

Abrem na terça-feira (dia 10 de setembro) as inscrições para a edição deste ano da São Silvestre de Lisboa, a primeira na qual a New Balance surge como patrocinadora principal. Para assinalar a data e também essa parceria, a organização da tradicional prova lisboeta e a marca norte-americana vão realizar um evento especial na capital, precisamente no dia de abertura das incrições, onde estarão presentes dois embaixadores da marca e onde serão anunciadas várias novidades em torno da corrida.





Prova que decorre a 28 de dezembro, a São Silvestre de Lisboa promete várias novidades para esta 13.ª edição, a começar desde já por uma que foi divulgada há vários meses, com a camisola técnica da prova a ser de cor verde (depois de escolha feita pelos seguidores da prova no Facebook). Para lá deste facto, estão já previstas algumas campanhas, desde a realização de treinos com a possibilidade de experimentar modelos da New Balance, mas também a oferta de brindes da marca aos primeiros 500 atletas inscritos até 30 de setembro.De notar, por fim, que no El Corte Inglés (no piso 3, na loja de desporto), será criado um quiosque digital que permitirá a inscrição presencial para a prova.