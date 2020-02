Insólito: chinês 'finta' coronavírus com corrida de 50 quilómetros... dentro de casa

O que tem de ser tem muita força... Sem possibilidade de treinar na rua, devido ao coronavírus que tem espalhado um pouco por todo o país e pelo mundo, um cidadão chinês decidiu que nem esse impeditivo o faria falhar o seu treino longo da semana. Assim, sem ter a possibilidade de deixar a sua habituação para o concluir, um corredor de Hangzhou decidiu montar um 'circuito' dentro do seu apartamento e ali mesmo completou os 50 (!) quilómetros que tinha para esse dia. A história foi partilhada na rede social Weibo e tornou-se naturalmente viral, com vários milhares de visualizações e de comentários.Detentor de um recorde pessoal à maratona de 2:59 horas, Pan Shancu diz ter feito mais de seis mil voltas ao circuito que desenhou no interior do seu apartamento, as quais terminou em 4:48 horas. "Não saio de casa há vários dias e hoje decidi que não podia ficar mais tempo sentado. Pensei para mim 'vamos lá dar umas voltas aqui em casa'. Sim, cada volta tem aproximadamente oito metros e eu corri 50 quilómetros. Estou a suar por todos os lados, mas sinto-me fantástico", escreveu o corredor, que na sua publicação partilhou ainda um vídeo a mostrar as condições nas quais levou a cabo este exigente treino longo.