Irmãos Ingebrigtsen vão ajudar Kipchoge a tentar fazer história

Figuras do atletismo europeu, os noruegueses Henrik, Filip e Jakob Ingebrigtsen irão servir de lebres no INEOS 1:59 Challenge, o desafio no qual Eliud Kipchoge irá tentar quebrar a barreira das 2 horas na maratona. A revelação foi feita pelos próprios noruegueses, em declarações à imprensa nórdica esta semana, nas quais explicaram um pouco daquela que será a sua missão em Viena, durante o mês de outubro."Isto não será uma prova para nós. Temos apenas de ser ajudantes na missão. Muitas coisas têm de ocorrer da forma certa para que o recorde seja batido, por isso tens de estar num bom dia. O Eliud esteve perto de o conseguir da última vez que tentou e, desde então, até melhorou o seu recorde em Berlim. Por isso, sim, estou à espera de um recorde", revelou Filip, de 26.Para lá dos três irmãos noruegueses, não há mais nenhum nome oficialmente confirmado, mas os sites especializados têm apontado nos últimos dias vários atletas de respeito, nomeadamente Geoffrey Kamworor, Paul Chelimo ou Julien Wanders. No total, ao que tudo, serão trinta os 'pacers' destacados para ajudar o queniano a fazer história no próximo mês de outubro.Geoffrey Kamworor (58:54 na meia maratona)Jakob Ingebrigtsen (13:02.03 nos 5000 metros)Filip Ingebrigtsen (3:30.01 nos 1500m)Henrik Ingebrigtsen (3:31.46 nos 1500m)Paul Chelimo (13:03.90 nos 5000m)Augustine Choge (7:28.76 nos 3000m)Joshua Cheptegei (26:49,94 nos 10.000m)Julien Wanders (59:13 na meia maratona)