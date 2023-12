Já abriram as inscrições para a edição de 2024 da Maratona de Valência

Abriram esta terça-feira as inscrições para a edição de 2024 da Maratona de Valência (marcada para 1 de dezembro), prova que este ano se evidenciou como uma das mais rápidas do planeta e que deu a Portugal as duas primeiras marcas de qualificação diretas para os Jogos Olímpicos de Paris Numa primeira fase, a inscrição esteve limitada a quem correu este ano, a um preço promocional de 80 euros. Superados os 10 mil inscritos, o valor ascende aos 100€ até aos 20.000, subindo aos 140 € até aos 30.000. A derradeira vaga de inscrições, dos 30.001 e 35.000 ficará a um preço de 180 euros.Sendo bastante provável que as inscrições voem num ápice, a organização já está preparada para uma lista de espera, com dorsais no valor de 190 euros.A organização da Maratona de Valência coloca ainda à venda um pacote especial para a Maratona e Meia Maratona, com um preço de desconto de 10€ juntando o valor das duas.