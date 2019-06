Já foi revelado o palco onde Kipchoge vai tentar quebrar a barreira das duas horas

Mistério desfeito. Eliud Kipchoge vai correr o seu próximo desafio em Viena, num traçado citadino no qual terá como objectivo claro não só bater o seu recorde da maratona mas também quebrar a barreira das duas horas na mítica distância.O anúncio foi feito esta quinta feira nas redes sociais, com a partilha de um vídeo no qual são dadas as primeiras novidades sobre este desafio apoiado pela INEOS, nomeadamente o percurso, que será feito em ambiente citadino, com quatro voltas feitas (de 9,6 quilómetros cada) a um traçado que basicamente é uma longa reta.Uma escolha que se explica tanto pela altimetria plana mas também pela vontade da organização em permitir aos fãs de seguirem a tentativa do queniano, já que nas laterais serão colocadas barreiras para que os adeptos torçam pelo melhor maratonista da história.De notar que o evento tem data marcada para 12 de outubro, havendo uma janela de reserva até dia 20, isto caso as condições atmosféricas não sejam as ideias.Contacte-nos através do email: