Depois de a meio da semana ter apresentados as camisolas técnicas oficiais da prova, a organização da Maratona de Lisboa satisfez a curiosidade dos participantes das provas deste domingo, ao revelar as redes sociais as medalhas que serão entregues a todos aqueles que concluírem tanto a Meia Maratona como a Maratona.





Lembre-se que a Maratona de Lisboa arranca no domingo, pelas 8 horas, em Cascais, tendo meta no Terreiro do Paço. Já a Meia Maratona arranca pelas 10:30, na Ponte Vasco da Gama, tendo igualmente ponto de chegada no Terreiro do Paço.