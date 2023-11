Jacob Kiplimo iguala recorde do mundo dos 15 quilómetros na Holanda

O ugandês Jacob Kiplimo voltou este domingo aos grandes registos, ao igualar na Holanda o recorde mundial dos 15 quilómetros, que até agora estava na posse (a solo) do compatriota Joshua Cheptegei. Na ZevenHeuvenloop, em Nijmegen, o ugandês de 23 anos cravou o cronómetro em 41.05 minutos, fazendo exatamente o mesmo tempo que, há cinco anos, na mesma prova, Cheptegei havia feito. Kiplimo venceu de forma clara, acabando com mais de dois minutos e meio de avanço para o segundo colocado, o compatriota Rogers Kibet (42.44), e mais de três para o queniano Amos Serem (43.07).Já recordista da meia maratona - 57.31 conseguidos na EDP Meia Maratona de Lisboa em 2021 -, Kiplimo volta finalmente em grande à ação, depois de ter falhado os Mundiais devido a uma lesão. Esta, refira-se, foi a segunda vitória do ano numa prova de estrada para o ugandês, que em março havia ganho a Meia Maratona de Nova Iorque.Nas senhoras venceu a queniana Beatrice Chepkoech, uma especialista nos obstáculos, com 47.12 minutos, destacada à frente da israelita Lonah Sapleter (47.55) e da queniana Stella Chesang (48.02).