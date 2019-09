Joana Soares brilha no Quilómetro Vertical dos Europeus de Skyrunning

Romeu Gouveia e Joana Soares foram esta quinta-feira os melhores portugueses na disciplina de Quilómetro Vertical dos Europeus de Skyrunning, que decorrem em Itália até sábado .Romeu Gouveia, com o 23.º lugar e um tempo de 42 minutos e 56 segundos, e Joana Soares, com o 9.º lugar da competição feminina e um tempo de 49 minutos e 26 segundos, foram os mais rápidos a cumprir o quilómetro vertical de Bognanco, prova dos Europeus de Skyrunning que terminam sábado com a prova rainha, a International Veia Skyrace.O italiano Nadir Maguet (37.28m) e a francesa Christel Dewalle (43.16) sagraram-se campeões europeus nesta prova que, atipicamente, se disputou numa distância de 1100 metros e um desnível positivo de 3400 metros.Joana Soares manifestou-se satisfeita com o resultado, sobretudo porque obtido numa modalidade que, assume, não é a dela: "Não sou atleta de skyrunning, faço atletismo de pista [a sua especialidade são os 3000 metros obstáculos], mas ganhei o quilómetro vertical na Madeira e acabei por ser selecionada. Foi uma experiência diferente, com percurso muito duro mas gostei muito."Romeu Gouveia também se congratulou com o resultado, obtido frente a uma concorrência fortíssima: "Foi melhor que o resultado do Europeu de há dois anos [24.º]. Não me preparei especificamente para esta prova mas senti-me bem apesar de ter sido uma corrida bastante dura, com muita chuva, que tornou o terreno muito pesado. Agora é descansar e ver como corre sábado, na Skyrace. Aí só posso dar o meu melhor sem ter expectativas concretas pois o nível está muito alto este ano."23.º Romeu Gouveia, 42.56 minutos33.º Ricardo Gouveia, 44.26 minutos37.º Vitor Jesus, 45.17 minutos44.º Américo Caldeira, 47.05 minutos56.º Bruno Silva, 50.29 minutos9.ª Joana Soares, 49.26 minutos29. ª Carla Freitas, 57.54 minutos35.º Cátia Fiqueli, 1:02.44 horas36.º Camila João, 1:03.03