José Sousa foi o melhor português na Maratona de Genebra

O atleta português José Sousa foi este domingo o melhor europeu da Maratona de Genebra, ao cortar a linha de meta na sétima posição, com 2:20.20 horas. Numa prova com um percurso exigente, o corredor português de 33 anos, que é apoiado pelo programa Heróis Betano, acabou por conseguir fazer uma corrida bastante regular, depois de ter passado à meia maratona em 1:10.18.Em termos absolutos, o pódio foi totalmente ocupado por atletas africanos, com os quenianos a serem o destaque pela vitória de Silas Too (2:09.40) e Jane Jelagat Seurey (2:31.40), mas também pela presença de mais dois corredores nos pódios, com os terceiros postos de Cosmas Kiplimo (2:10.42) e Lydiah Mathathi (2:37.15). Pelo meio ficaram o eritreu Petro Mamu (2:10.19) e a etíope Demitu Hawas (2:35.51).Além da maratona, o fim de semana foi marcado por provas de praticamente todas as distâncias, levando a que este evento tivesse batido um recorde de participantes: 18.524. Nos 5 quilómetros, Dominic Lokyniomo Lobalu (13.38) e Bolumar Jenna (17.36) bateram os recordes do percurso, tal como a queniana Lydia Jebichii Korir Thomas (32.51) conseguiu nos 10 quilómetros. Na corrida masculina dos 10K houve igualmente triunfo queniano, de Brian Kipchumba (29.51). Por fim, na meia maratona houve duplo triunfo queniano - Erick Leon Ndiema (1:02.45) e Cynthia Kosgei (1:09.26) -, sendo que na prova feminina houve mesmo recorde do percurso.A edição de 2024 já tem data marcada: 4 e 5 de maio.