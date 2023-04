Kelvin Kiptum vence Maratona de Londres com segunda melhor marca da história

O queniano Kelvin Kiptum venceu este domingo a Maratona de Londres, com um tempo de 2:01.25 que o coloca como o segundo melhor da história, apenas atrás de Eliud Kipchoge, por somente 16 segundos. Até agora detentor da terceira melhor marca de sempre (2:01.53), o atleta queniano de 23 anos mostrou que esse registo de Valência, no ano passado, não foi um acaso e, com uma atuação soberba, bateu toda a concorrência e fixou ainda um novo recorde do percurso - que era de Eliud Kipchoge, em 2:02.37, 2019.Ao contrário da corrida feminina, que foi discutida ao sprint, nos homens houve um ataque decisivo de Kiptum nos últimos cinco quilómetros, que serviu para destruir por completo o grupo de favoritos. Ninguém aguentou o ritmo e o queniano abriu para um triunfo claríssimo, com praticamente três minutos de avanço para o queniano Geoffrey Kamworor, que conseguiu um novo recorde pessoal em 2:04.23. Fechou o pódio o etíope Tamirat Tola, com 2:04.59.Mo Farah, na sua última maratona, fechou em 2:10.26 horas, no nono posto.