Kenenisa Bekele arrasa recorde da Meia Maratona de Londres

O etíope Kenenisa Bekele venceu este domingo a edição de 2020 da Meia Maratona de Londres (comercialmente conhecida como The Vitality Big Half), com uma atuação autoritária na qual deixou excelentes indicadores para a Maratona da capital britânica, marcada para dentro de mês e meio, onde terá a feroz oposição de Eliud Kipchoge.





Num pelotão privado de Lawrence Cherono, que na véspera anunciou a decisão de abdicar da prova devido a uma lesão, o veterano etíope, de 37 anos, encontrou a inesperada oposição de Christopher Thompson na primeira metade da prova, mas assim que passou para a frente... foi sempre a escapar. No final, cruzou a linha de meta em 1:00:22 horas, um tempo que pulveriza por completo o anterior recorde da prova, fixado no ano passado por Mo Farah, em 1:01:40. Na segunda posição ficou Christopher Thompson, com 1:01:07, e em terceiro Jake Smith (1:02:00).Quanto à prova feminina, sem nenhum grande nome africano, o pódio acabou por composto na sua totalidade por atletas britânicas: Lily Partridge venceu com 1:10:50 horas, à frente de Samantha Harrison (1:11:01) e Stephanie Davis (1:11:15).