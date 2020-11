Kilian Jornet desce das montanhas para tentar recorde do Mundo na pista

303 quilómetros e 506 metros. É esta a meta que o catalão Kilian Jornet terá este fim de semana (ainda num dia a definir) quando se lançar ao desafio de completar 24 horas às voltas numa pista - provavelmente na Noruega -, na tentativa de fixar um novo recorde mundial nestas condições.





O alvo será a tal marca acima colocada, na posse do grego Yiannis Kouros desde 1997, num desafio que terá como nome 'Phantom 24 horas' e que obrigará o espanhol, um dos mais bem sucedidos atletas de trail da história, a correr num ritmo diabólico de 4'45 por quilómetro. Isto durante 24 horas! Ao todo, para conseguir superar a anterior marca, Jornet terá de completar sensivelmente 759 voltas à pista, que como manda a regra terá 400 metros, a uma média de 1'54 em cada uma delas.Note-se que a definição do dia e hora de arranque ainda está em aberto, já que a organização do evento procurará as melhores condições meteorólogicas para tentar este desafio. A comunicação oficial irá fazer-se ao longo desta semana, sendo certo que todo o evento poderá ser seguido na página da Salomon, a marca desportiva que patrocina o catalão e que promove neste desafio umas das suas mais novas apostas no que às sapatilhas diz respeito.