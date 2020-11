Kilian Jornet tenta bater recorde histórico na pista: siga o evento em direto

O espanhol Kilian Jornet tenta esta sexta-feira bater o recorde do Mundo das 24 horas em pista, tendo na mira o registo histórico de 303,506 quilómetros fixados em 1997 pelo grego Yiannis Kouros. Uma marca absolutamente estratosférica que obrigará o catalão, de 33 anos, a conseguir correr a média de pelo menos 12,6 quilómetros por hora (4'44 minutos por quilómetro). Tudo para seguir no vídeo acima, que mostrará todos os detalhes do evento promovido pela Salomon.