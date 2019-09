Lisboa passa a integrar o circuito das melhores meias maratonas do Mundo

Prova com muita tradição e reputação no calendário internacional do atletismo, a Meia Maratona de Lisboa vai integrar, a partir de 2020, o circuito que reúne as cinco melhores meias maratonas do Mundo. Trata-se do recém criado 'Super Halfs International Running Series', que juntará a Lisboa as 'meias' de Praga, Copenhaga, Cardiff e Valência, num novo circuito em tudo similar àquele que até ao momento é bastante popular com as 'Rock 'n' Roll Marathon'.





O tiro de partida deste circuito será precisamente dado em Lisboa, com a realização da 'meia' da capital lusa a 22 de março, uma semana antes da disputa da de Praga, agendada para dia 28 do mesmo mês. O circuito prossegue depois no segundo semestre do ano, com Copenhaga (13 de setembro), Cardiff (4 de outubro) e Valencia (25 de outubro). Tudo em circuitos rápidos e em destinos que permitem aliar a vertente desportiva à turística.De notar que este novo circuito, que conta também com uma preocupação ecológica, premiará igualmente quem completar todas as provas num determinado espaço de tempo, oferecendo a quem as concluir uma medalha especial, a chamada SuperRunner. Para a conseguir, os atletas em causa terão de cumprir as cinco provas no espaço de 36 meses (desde a realização da primeira).