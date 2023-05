Lituano bate recorde dos 100 quilómetros com registo incrível

Aleksandr Sorokin já era o detentor do recorde mundial dos 100 quilómetros (marca conseguida no ano passado) e este fim de semana, na sua cidade natal, conseguiu melhorá-lo. O registo? 6:05.35 horas, a um ritmo de 3.39 por quilómetro! Sorokin melhorou em apenas 6 segundos o seu anterior registo, isto apesar de em determinado ponto da corrida ter estado num ritmo para pulverizar a sua anterior marca.Sorokin fez este novo recorde no chamado 'World’s Fastest Run', um evento realizado num circuito com 1 milha de distância (1,60 quilómetros), totalizando 61 voltas ao tal surreal ritmo de 3.39 por quilómetro. Apesar do seu cariz peculiar, tinha a certificação da World Athletics, pelo que será válido como novo recorde mundial.Aos 41 anos, Sorokin é detentor de cinco marcas mundiais: 100 milhas (10:51.39, Israel 2022), 6 horas (98,496 metros, Inglaterra 2022), 12 horas (177,410 metros, Israel 2022) e 24 horas (319,614 metros, Itália 2022).