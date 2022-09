Lituano bate recorde mundial das 24 horas: 319 quilómetros!

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se uma pessoa 'normal' decidisse correr 10 quilómetros em todos os dias de um mês como, por exemplo, julho, no final das contas teria nas suas pernas, em 31 dias, um total de 310 quilómetros. Um número bem interessante, provavelmente apenas ao alcance daqueles se treinam com afinco para uma qualquer prova e que seria, em teoria, uma bela soma de distância para acumular ao longo de uma preparação.Mas o que dizer daquilo que Aleksandr Sorokin fez este fim de semana? É que, na cidade italiana de Verona, o lituano fez mais do que esses 310 quilómetros... em apenas 24 horas. Ao todo, a correr praticamente sem parar, Sorokin totalizou uns inacreditáveis, a uma média incrível. Traduzindo para linguagem de 'runners', foram 24 horas a correr a uma média de. Um ritmo que, refira-se, muitos certamente sonhariam ter... numa maratona.Note-se que esta não é a primeira vez que Sorokin faz algo desta dimensão. O anterior recorde das 24 horas já lhe pertencia e tinha sido marcado nos 309,399 quilómetros, em agosto de 2021. Uma marca incrível, que na altura serviu para o lituano quebrar um recorde que já perdurava desde 1997 (303,506 quilómetros, pelo lendário Yiannis Kouros). Além deste máximo, Sorokin tem também o recorde dos 100 quilómetros (6:05.40), das 100 milhas (10:51.39 horas) e das 12 horas (177,4 km). Tudo isto em 17 meses!