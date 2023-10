Loja francesa convida clientes a roubar e fugir do segurança: é mais difícil do que parece...

Uma loja da produtos desportivos de Paris decidiu em meados de setembro lançar uma arrojada proposta aos seus clientes: podem tentar roubar o que quiserem e ficar com os produtos, desde que consigam escapar ao segurança e chegar ao quarteirão seguinte. Em teoria, a proposta era arrojada mas não seria totalmente impossível. Bastava ter velocidade... O problema passava pela identidade do segurança em causa, que naquele dia era Méba Mickael Zeze, um dos mais velozes sprinters da atualidade no país e que tem um recorde pessoal aos 100 metros de 9,99 segundos.Intitulada de "ROB IT TO GET IT" (em tradução literal 'rouba para ter'), a campanha foi anunciada pela loja com um cartaz fora do espaço, tendo durado um dia. Inicialmente, explica o gerente do espaço, os clientes ficaram desconfiados, sem perceber o que se estava a passar, mas decidiram tentar a sua sorte. Ao todo, 76 pessoas tentaram levar os produtos sem pagar da loja, mas apenas 2 conseguiram escapar e superar a barreira definida para o desafio. Provavelmente aproveitaram-se do cansaço acumulado do próprio velocista, que naquele dia diz ter-se cansado mais... do que num dia de treino normal. "Foi um dia bem longo...", assumiu o atleta de 29 anos.Depois desta longa jornada laboral diferente do habitual, Méba-Mickaël Zeze diz ter recebido uma massagem e feito um banho de gelo. No dia seguinte voltou aos treinos, para trabalhar rumo à ansiada qualificação para os Jogos Olímpicos Paris'2024, onde quer competir nos 100 e 200 metros, e ainda na estafeta 4x100. A presença nesta ação promocional foi também de olho nesse objetivo, de forma a angariar fundos para conseguir suportar a sua preparação.