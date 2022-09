Louzanskyrace regressa este fim de semana

A Serra da Lousã vai ser palco este fim de semana do regresso dos ases do skyrunning, com a realização da Louzanskyrace, uma prova organizada pelo Montanha Clube que integra o Skyrunner World Series marcada para 4 de setembro. Com a promessa de um evento de "ouro verde sobre céu azul", centenas de atletas dos quatro cantos do mundo vão entrar em disputa dos três percursos pelos lugares mais altos do pódio.

Além da Louzanskyrace, que apresenta um percurso de 25 km e 2250 metros de desnível positivo, pelas aldeias da Silveira, Cerdeira e Franco, o evento inclui ainda o Louzan1000, prova que se realiza desde 1999, e que este ano volta a ligar a vila da Lousã ao Trevim em 7 km de distância com 1000 metros de desnível, integrada a Taça de Portugal de Skyrunning - Km Vertical, e ainda o Louzanskyrace Mini, de 16 km e 1500 metros de desnível acumulado, com passagem pelas aldeias da Silveira e Cerdeira. Para aqueles que querem apenas participar, sem foco competitivo, no programa está ainda uma caminhada de 10 quilómetros.

Em termos competitivos, destaque para os nomes de Alice Lopes (vencedora da Louzanskyrace em 2019 e 2021, atual recordista do percurso, 2.ª no Louzan1000 em 2022 e no Ultra Louzantrail em 2022), Cátia Fiqueli (3.ª Lugar na Louzanskyrace em 2021), Alexandra Fernandes e Sónia Quelhas (vencedora da Maxi Race Madeira em 2021). Nota ainda para as atletas estrangeiras presentes: a franco-colombiana Noemia Vachon, a marroquina Ikram Rharsalla e a espanhola Oihana Azkorbebeitia.



Nos homens haverá uma forte presença espanhola, com Sergio Medialdea Cobos, Raul Perez Nestar, Asier Larruzea Fernandez, Rok Brantina, Jose Antonio Moya Tamarit e Lucas Mouret a serem, em teoria, os mais fortes candidatos. No pelotão nacional destacam-se ainda Américo Caldeira (3.º no Louzan1000 2021), Diogo Gomes (vencedor da Louzanskyrace Mini em 2021 com recorde do percurso) e Bernardo Vieira (vencedor da Louzanskyrace Mini em 2019).



A Louzanskyrace, refira-se, será a antepenúltima corrida a ser disputada no circuito mundial Skyrunner World Series, que conta com 13 provas em 10 países. "Nunca é demais sublinhar a inclusão da Louzanskyrace neste circuito, um passo muito importante não só para o evento, mas principalmente para o skyrunning nacional, já que nos coloca entre os melhores a nível mundial, num circuito que pretende testar os atletas de topo nas provas mais exigentes do mundo", reforça a organização da Louzanskyrace.

