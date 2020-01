Luís Saraiva vence São Silvestre de Viana do Castelo

Num sábado repleto de São Silvestres um pouco por todo o país, Viana do Castelo foi palco de uma das mais animadas lutas do dia, com Luís Saraiva a levar a melhor ao sprint sobre Miguel Ribeiro e Hermano Ferreira, num pódio que acabou separado por apenas dois segundos. Na prova feminina venceu Emília Pisoeiro (33:59), à frente de Susana Francisco (34:01) e Mónica Silva (34:56).





Descendo no mapa, em Vila do Conde o triunfo foi para Bruno Ferreira (33:46), num pódio masculino composto ainda por Tiago Pinto (33:50) e André Guimarães (34:04). Já nas senhoras o triunfo foi para Andreia Cunha (38:48), à frente de Liliana Rocha (38:49) e Ana Moreira (43:37).Já em Ovar, numa das provas com melhor elenco, Hugo Almeida bateu a concorrência com 30:42, superiorizando-se a Fernando Serrão (30:44) e Paulo Paula (30:51), ao passo que nas mulheres venceu Solange Jesus (34:08), à frente de Carla Martinho (34:25) e Daniela Cunha (34:45).Por fim, no Seixal o triunfo foi para Plácido Jesus, com 31:55 minutos, à frente de Emiliano Vieira (32:43) e Edgar Matias (33:09). Nas senhoras a vitória foi de Palmira Quinhama (39:48), num pódio composto ainda por Rute Martins (40:20) e Laura Grilo (40:53).