'Málaga 5k, supera-te': o desafio da ASICS para 'rebentar' recordes pessoais

'Málaga 5k: Supera-te'. É este o nome dado pela ASICS ao mais recente evento que irá levar a cabo na Península Ibérica, no qual permitirá a 1000 corredores amadores a possibilidade de participarem numa corrida exclusiva, com o propósito claro de permitir novos recordes pessoais. Será uma prova de 5 quilómetros, num percurso plano e propício para recordes - com duas voltas -, criado especificamente para este evento, e que está homologado pela Federação Espanhola de Atletismo (RFEA).A prova contará com duas vagas de partida, de 500 corredores cada: a primeira destinada aos corredores que tencionam correr abaixo dos 22', a segunda para aqueles que apontam a marca abaixo dos 28'. Esta marca terá de ser acreditada no momento da inscrição, sendo que um dos dados peculiares deste evento passa pelo aspeto de 'eliminação', já que os atletas que forem dobrados pela ponta da corrida serão imediatamente eliminados.Limitada a 1000 inscrições, a 10€, esta prova decorre no fim de semana (prolongado) do 25 de abril, pelo que esse é mais um aliciante para que os corredores embarquem nesta aventura. Todas as informações podem ser encontradas no site oficial do evento