Malaio correu 263 quilómetros... dentro de um apartamento!

Já vimos maratonas, já vimos 50 ou 60 quilómetros, mas aquilo que nos chega da Malásia é algo que até agora não tínhamos visto (nem acreditávamos ser possível, na verdade...). No fim de semana passado, no meio do período de confinamento por que passa o seu país - e que estará em vigor até dia 14 -, um corredor decidiu lançar-se ao desafio de fazer 263 quilómetros dentro do seu apartamento, isto num 'circuito' com pouco mais de 50 metros (com passagens pela sala, cozinha, quarto...).





Uma loucura que Yim Heng Fatt conseguiu concluir em pouco menos de 36 horas - com paragens estratégicas fosse para comer, tomar banho ou descansar - e que serviu para mostrar aos seus compatriotas que é possível correr num ambiente seguro, dentro de casa, mesmo que não seja tão eficiente ou produtivo como fazê-lo nas ruas.Fatt elencou até alguns dos benefícios de se correr em ambiente 'indoor', os quais parecem bem peculiares. "O melhor de correr dentro de casa foi a possibilidade de controlar as condições climatéricas. Se estiver calor, basta colocar umas ventoinhas, se estiver frio é só ligar o ar condicionado. Além disso, até podemos correr nus", atirou Yim, citado pela imprensa do seu país.Por outro lado, o atleta malaio quis também atingir a marca dos 263 quilómetros porque esse número é visto como de sorte no seu país, já que representa "a vida eterna".Conforme dissemos acima, Yim Fatt foi parando de forma estratégica para se alimentar ao longo desta sua jornada, sendo que a cada 50 quilómetros tinha direito a uma espécie de festejo intermédio: bebia uma cerveja. Além da hidratação, houve também espaço para muita alimentação sólida, sendo que aqui residia outra vantagem de correr em casa, visto que facilmente poderia comer o que bem lhe apetecesse. No seu Facebook (que pode conferir abaixo) foi partilhado várias fotos da sua aventura, onde é possível ver-se algumas das iguarias que foram ingeridas...E por cá, quem se aventura a fazer uma loucura destas? O desafio fica lançado, sendo que uma das melhores datas para tal será no próximo domingo, dia 19, à boleia do movimento Kilómetros em Casa . E caso consiga mesmo cometer uma loucura deste género (bem, não precisa ser tão grande...), faça-nos chegar o seu relato através do email: