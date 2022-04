Maratona da Europa apresenta t-shirt oficial e medalha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A organização da Maratona da Europa apresentou esta semana as t-shirts oficiais para as três distâncias distâncias incluídas no programa e também a medalha finisher que será entregue a todos aqueles que completem os sempre exigentes 42,195 quilómetors. A prova, recorde-se, tem início e fim em Aveiro e está marcada para 24 de abril.