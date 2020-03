Numa altura em que várias provas têm sido afetadas pelo surto do coronavírus, com várias a terem de ser canceladas ou adidas, a organização da Maratona da Europa também segue atentamente os últimos desenvolvimentos, conforme confirmou ao nosso jornal Paulo Costa, Diretor Geral da Global Sport.





"Em total articulação com a Câmara Municipal de Aveiro e com o Turismo do Centro de Portugal tudo estamos a fazer para acompanhar ao detalhe a evolução dos acontecimentos relativos ao coronavírus. Para já, mantemos a data, até indicações em contrário", explicou Paulo Costa aRefira-se que a Maratona da Europa está agendada para dentro de um mês e meio, a 26 de abril, em Aveiro.