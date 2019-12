Maratona de Abu Dhabi foi ganha por uma... 'lebre'

Não é propriamente algo novo no mundo do atletismo, mas não deixa de ser algo inesperado, especialmente tendo em conta a cada vez mais forte composição dos pelotões das provas de meio fundo mundiais. Esta sexta-feira, a Maratona de Abu Dhabi foi ganha por Reuben Kypiego, um atleta queniano de 23 anos que entrava na prova com a condição de ditar o ritmo dos principais corredores da prova, a chamada 'lebre'.





O problema foi que o ritmo de Kypiego (1:02:54 à meia maratona) acabou por ser demasiado forte para os mais diretos concorrentes, que foram ficando gradualmente para trás. O queniano ficou então a solo e, com um 'split' negativo de 1:08 minutos (fez a segunda 'meia' em 1:01:46), levou a melhor sobre toda a concorrência, ao cruzar a linha de meta com uma vantagem bem larga para Joel Kimurer (2:06:21) e Fikadu Girma Teferi (2:09:16).Para se ter noção da magnitude do registo do jovem atleta africano, de referir que o seu melhor tempo na maratona era de 2:05:02 e havia sido conseguido a 22 de setembro em Buenos Aires. Há 75 dias, portanto... Com este tempo, de notar ainda que Reuben Kiprop Kypiego levou para casa um prémio monetário de 100 mil dólares (90 mil euros) e fixou o 13.º tempo mais rápido do ano.