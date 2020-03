Maratona de Barcelona adiada para outubro

Depois da Maratona de Roma e de Paris, eis que a Maratona de Barcelona também comunicou a decisão de adiar a sua edição deste ano por causa do coronavírus. A revelação foi feita este sábado pelas autoridades catalãs, num comunicado no qual se adianta desde já que a prova passa para 25 de outubro.





Em comunicado, o Ayuntamiento de Barcelona explicou que a decisão foi tomada de forma conjunta entre todos os envolvidos e visa procurar impedir a propagação do coronavírus. "Chegámos a acordo para adiar a prova para continuar a trabalhar na contenção do coronavírus, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias e da OMS no que diz respeito a grandes acontecimentos", pode ler-se na nota das autoridades catalãs.Com cerca de 17 mil corredores inscritos, 100 deles portugueses, a Maratona de Barcelona é o maior evento de massas a ser afetado pelo coronavírus no país vizinho.De referir que a ordem a partir de agora passa pela suspensão de todas as provas desportivas em Espanha, com exceção daquelas que sejam profissionais e qualificatórias para os Jogos Olímpicos de Tóquio.