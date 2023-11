Maratona de Frankfurt com tempos rápidos apesar da chuva

O queniano Brimin Misoi e a etíope Buzunesh Gudeta venceram este domingo a 40.ª edição da Maratona de Frankfurt, uma prova que uma vez mais deu tempos rápidos, pese embora as condições meteorológicas adversas, com alguma chuva intensa que condicionou a prova dos atletas. Não houve recordes do percurso, mas esta foi mesmo a edição da prova alemã com tempos de vencedores mais rápidos de sempre: 4:24.20.Na corrida masculina, com o recorde de Wilson Kipsang na mira (2:03.42), Misoi venceu com 2:04.53, defendendo com sucesso o triunfo conseguido no ano anterior. O atleta queniano foi o grande dominador da prova, tendo acabado com mais de dois minutos de avanço para o segundo e terceiro colocados: Mulugeta Uma (2:06.47) e Guye Adola (2:07.44).Na prova feminina, o recorde de Valary Aiyabei (2:19.10, em 2019) também não foi batido, mas neste caso a diferença foi bem mais curta. Buzunesh Gudeta, que no ano passado foi 3.ª na EDP Maratona de Lisboa, ficou a apenas 17 segundos dessa marca, ao cruzar a meta em 2:19.27. A etíope também ganhou com alguma margem, no caso de praticamente um minuto e meio para a queniana Winfridah Moseti (2:20.55) e mais de dois e meio para a também queniana Sharon Arusho (2:22.07).No total, contando todos os eventos paralelos, a Maratona de Frankfurt reuniu mais de 24 mil corredores.