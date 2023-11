Maratona de Ibiza quer mostrar o outro lado da ilha

Há quem corra maratonas pelo desafio de quebrar recorde pessoais, mas há também quem prefira fazê-lo pelo simples desafio de correr a mítica distância e aliá-lo também ao turismo. No mundo há várias maratonas que se alinham com este segundo objetivo e uma delas mora mesmo aqui ao lado.Falamos da Maratona de Ibiza, uma prova que já tivemos oportunidade de correr em 2022 e que, para o próximo ano, está apostada em continuar a ter uma forte presença estrangeira, de forma a mostrar um outro lado de uma ilha que é mais conhecida pelas suas festas noturnas. As festas estão lá - até há uma na noite pós-prova -, mas o objetivo desta Maratona de Ibiza é mesmo dar a conhecer tudo aquilo que Ibiza tem para se desfrutar, desde as paisagens, as praias ou, claro, a comida típica da região.Em 2024, como vem sendo habitual, a prova espanhola corre-se a um sábado (no caso 13 de abril) a meio da tarde, o que permite a sempre interessante experiência de sair da prova e começar a recuperação ao jantar e, depois, a viver a sempre interessante 'vibe' noturna. Tudo isto numa prova que pode ser incluída até numa viagem de amigos ou família, já que no programa há uma prova de 22 quilómetros e outra de 12. Há espaço para todos!As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site oficial da prova , com valores de 70€ (maratona), 40€ (22 quilómetros) e 25€ (12 quilómetros) até 1 de dezembro.