Maratona de Lanzarote: uma outra forma de viver o running

Depois de termos já estado em Ibiza Palma de Maiorca , o nosso roteiro de maratonas internacionais levou-nos a Lanzarote. Uma escolha habitual para quem quer fazer turismo e apanhar um sol de inverno (estação que por aquelas bandas só existe no calendário), a ilha das Canárias é também destino comum por parte de triatletas para fazer estágios de preparação para grandes provas. Primeiro pelas condições naturais, com alguma exigência nas estradas da ilha, mas também pela própria oferta relativamente barata e de qualidade em termos de alojamento.Mas a verdade é que não é propriamente uma escolha comum para quem quer correr maratonas. Especialmente numa altura na qual a principal preocupação dos corredores é fazer tempos rápidos e nisso Lanzarote não é bem a melhor escolha. Contudo, se a opção for viver uma experiência diferente, sem olhar ao cronómetro e apenas correr uma prova como parte de um fim de semana diferente, então esta é uma escolha a ter claramente em conta. Por alguma razão este evento já se realiza pela 31.ª edição.O primeiro ponto a destacar como diferente é o facto da corrida se realizar a um sábado de manhã. O que faz com que, planeando bem as coisas, consigamos ter pelo menos um dia completo após a prova - no nosso caso foram 2. Normalmente corre-se no primeiro fim de semana de dezembro, algo que, atendendo aos nossos feriados, pode permitir a 'criação' de uma ponte com o 1 de dezembro - como nós fizemos. E, depois, ao ser realizada no sábado, temos o resto da tarde para aproveitar a praia e uma água com uma temperatura incrível. E, claro, se quiserem, podem alinhar numa saída noturna logo depois.Mas então, como é que foi a prova? O primeiro ponto que temos a dizer é que o percurso é de ida e volta. 21 quilómetros para lá. 21 quilómetros para cá. E aqui não colocamos os metros adicionais porque, pareceu-nos, a maratona não tinha propriamente a distância correta. Pormenores... Depois, um outro alerta passa pelo perfil. Ainda que a elevação não seja muita (o ponto máximo é de 40 metros), esta maratona raramente tem um palmo de terra plano. Ora sobe. Ora desce. E isso é um parte-pernas daqueles! E, por fim, o vento. Dizem-nos que Lanzarote é uma ilha muito ventosa e nestes três dias que por lá passámos podemos confirmá-lo. E isso fez com que, por a prova ser de ida e volta, tenhámos feito a segunda meia totalmente contra o vento. E não era um ventinho qualquer, acreditem... Mas, lá está, era pela experiência!E a experiência foi muito interessante. Ao longo dos 42 quilómetros vemos um pouco de tudo aquilo que a ilha nos pode oferecer. O percurso é feito à beira mar, maioritariamente numa espécie de passeio marítimo numa ciclovia, o que nos permite ter sempre aquela vista refrescante do Atlântico. Passamos também por zonas com a típica areia escura da ilha e igualmente junto do Aeroporto de Arrecife, o que nos permite ver aviões a aterrar e descolar de forma constante.Além dos 42 quilómetros, a Maratona Internacional de Lanzarote conta também com uma meia maratona (que arranca pelas 10H30, no ponto de retorno da maratona) e uma prova de 10 quilómetros (que começa pelas 12 horas, a 10 quilómetros do ponto que serve de meta para todas as distâncias). A organização fornece autocarros para a deslocação desde Costa Teguise até ao ponto de partida de ambas as provas e, pelos relatos que ouvimos, não houve qualquer problema.Em suma, para lá de todos os pontos positivos que assinalámos acima, o facto de ter três distâncias distintas, ao alcance de todos os tipos de corredores, esta prova é mesmo uma experiência perfeita para ser vivida entre amigos ou família num fim de semana diferente. A edição do próximo ano ainda não tem data marcada, mas mantendo a tradição será corrida a 7 de dezembro.De ida e volta, o percurso da Maratona de Lanzarote é uma viagem àquilo que a ilha de melhor tem para oferecer em termos de vistas. É feito praticamente todo à beira mar, com a exceção de uma pequena incursão numa zona mais residencial, e leva-nos a passar mesmo ao lado do Aeroporto de Arrecife, o que nos permite ver, de forma relativamente regular, alguns aviões a aterrar e descolar. Nesta viagem de 21 quilómetros para um lado - e depois para o outro - passamos igualmente por zonas com a típica areia mais escura da ilha, o que provoca um cenário verdadeiramente incrível. Se tiverem o azar que nós tivemos (dizem que é habitual...) vão levar com algum (ou muito...) vento numa das direções da prova. Esperemos que quando cá vieram tenham a sorte de tê-lo a favor na segunda metade...Nós ficamos instalados no Sands Beach Resort, o que tornou a logística em algo perfeito. A prova parte e acaba à porta do hotel e a feira do corredor também é logo ali. A expo eé realizada num espaço pequeno, sem grandes ofertas, mas com o essencial para termos o necessário: o dorsal da prova. É possível comprar algumas coisas de última hora, mas a oferta é reduzida. É lá que, depois de finalizada a prova, os corredores têm direito a todo um banquete, com muita e boa comida disponível. Acreditem: nunca vimos uma prova com algo assim!Relativamente a abastecimentos, a prova contava com muitos pontos de hidratação - bem mais do que estávamos à espera -, o que mostra um cuidado quanto ao corredor de assinalar. Especialmente porque a temperatura andou sempre perto dos 20 graus e isso torna a desidratação em algo mais comum.Lanzarote tem somente 150 mil habitantes e na zona em que a prova passa não é muito povoada. Por isso, com exceção do ponto de retorno, a passagem por algumas esplanadas e ainda por pessoas que vão fazendo o seu passeio ou jogging matinal, normalmente vamos sozinhos sem grande apoio. É um ponto negativo, mas a organização nesse aspeto pouco pode fazer.Aqui é sempre uma questão de gostos e opiniões. A camisola da prova pareceu-nos muito bem conseguida, com cores alegres e um tecido de boa qualidade. A medalha acaba por ser um design normal, com alusão a pormenores típicos da ilha.: a definirA partir de Lisboa e Porto não há voos diretos para Lanzarote nesta altura, mas há várias opções com escala, seja em Madrid como em Barcelona, nas companhias Iberia, Vueling e Air Europa. Chegados a Arrecife, onde fica o aeroporto da ilha, os transportes públicos não são propriamente muito regulares, pelo que a melhor opção acaba por ser a utilização de táxis.Sendo a prova organizada pelo complexo Sands Beach Resort , esta acaba claramente por ser a melhor opção, especialmente porque a partida e chegado são literalmente à porta do hotel - tal como a feira do corredor. A unidade hoteleira está mais do que habituada a receber atletas e todos os seus apartamentos possuem cozinha, o que é do agrado de alguns corredores que tencionam fazer as suas refeições. Além deste espaço, é possível ficar noutros espaços hoteleiros de Costa Teguise, já que é fácil lá chegar com uma curta caminhada. Se a opção passar por ficar em Arrecife, aí terão sempre uma viagem de pelo menos 20 minutos de carro.