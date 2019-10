Jornal oficial da edição deste ano da Maratona de Lisboa, Record revela esta terça-feira em exclusivo as camisolas técnicas que serão oferecidas aos milhares de corredores que no próximo domingo se desafiarão nas duas provas integradas no evento organizado pelo Maratona Clube de Portugal.





Produzidas pela marca espanhola Luanvi, que a partir deste ano passa a equipar a principal prova da capital, as t-shirts contam com vários pormenores bastante interessantes, especialmente a da Maratona (azul com mangas rosas), na qual está desenhado um perfil da cidade de Lisboa.Conheça ambas nas fotos acima.