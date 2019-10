Maratona de Lisboa vai condicionar trânsito na capital: saiba as vias que vão estar cortadas

Decorre este domingo mais uma edição da Maratona de Lisboa, uma das mais importante provas de atletismo do nosso país que reunirá na capital mais de 25 mil corredores no conjunto das várias corridas do evento. Uma mega organização que obrigará a vários condicionamentos e cortes no trânsito, desde Cascais até ao centro da capital.- A partir das 14H00 até às 05H00 do dia 20 de outubro | Trânsito Condicionado na Av. da República- 05h00 às 12h00 | Corte de Trânsito na Av. da República- 07h30 às 11h00 | Corte de Trânsito na Estrada do Guincho, Av. Rei Umberto II de Itália, Av. D. Carlos I e Av. Combatentes da Grande Guerra- 07h30 às 12h00 | Corte de Trânsito na Av. Marginal