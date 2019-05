Maratona de Londres: A experiência de Carla Ferreira

Londres 2019

3ª Maratona, 1ª Major… e que viagem!!!

Dizem que é quando corres a 3ª maratona que te tornas verdadeiramente "Maratonista", confesso-vos que já achava que era, mas depois desta prova não restam quaisquer dúvidas.

Fui uma das poucas privilegiadas, que em sorteio, teve a sorte de entrar numa das provas mais concorridas de sempre. Ainda por cima por Major!! Sim, ia correr a minha 1ª Major!

Iniciaram-se semanas de preparação, de treinos, de madrugadas, de finais de tarde, de fins de semana. Terminei este processo com a certeza de que tinha feito a melhor preparação e sabia que tudo estava pronto. Estava confiante, física e psicologicamente para uma prova que eu sabia que não era fácil.

Tiro de partida, vamos lá viver o sonho… E vivi até ao Km 15. Uma caimbra na perna esquerda fez-me parar, não estava a acreditar no que estava a acontecer. Mal conseguia por o pé no chão quanto mais correr. As lágrimas corriam, tudo tinha acabado ali… ao km15. Liguei ao Luís e disse-lhe "A minha prova acabou". Do outro lado ouvi um "Nem penses, mereces fazer esta prova, não te preparaste todas estas semanas para ficar ai. Pára, respira, estica a perna e segue, nem que seja a andar…" Ouvia os meus filhos pedir para não desistir, que aviões havia muitos, mas que a possibilidade de estar ali não." Enxuguei as lágrimas, alonguei a perna, restruturei tudo na minha cabeça e a partir daquele instante disse para comigo… "vais buscar esta medalha, nem que seja a rastejar" e fui! Sim, foram 27 km de luta constante, em que cada km ultrapassado soava a vitória, cada mensagem nos meus amigos que via entrar no relógio soava a "vais conseguir". Tracei esquemas e estratégias. 1º objetivo era chegar ao km 22, sabia que o Rui estava lá. E estava!!! Disse-lhe que estava difícil, mas que ia tentar tudo! Recebi a maior força e foi tão mas tão importante. O 2º objetivo era correr mais 10 Km e ligar à minha família e dizer-lhes só faltam mais 10 (como se eles não estivessem a seguir). As mensagens entravam no telefone, não sabia o que diziam, mas sentia a força, sentia que tinha os meus comigo, a puxarem a lutarem. Falei com a Catarina e que chamada!! Falei com a minha família mais uma vez. Estavam à minha espera, juntamente com o Rui, a 300/400 metros da meta. Foi aqui que recebi a bandeira e lavada em lágrimas segui para a meta. A medalha já era minha!!

Jamais terei palavras para agradecer a todos ( e vocês sabem quem são) os que viveram, lutaram, sofreram por mim e me levaram à meta. Um obrigada muito especial à minha família, sem a qual nada disto teria sido possível Love yous ! ao meu Ascenção que além de ter estado em Londres para apoiar, não me deixou perder o avião ! E uma palavra especial à minha Catarina que num dia tão difícil esteve sempre ali

Gostava que um dia em Portugal, no meu pais, cuja bandeira orgulhosamente cortou a meta comigo, correr com o apoio que vi em Londres. Nunca tinha visto nada igual. Milhares de pessoas enchem as ruas, gritam, apoiam, cantam, alimentam, dão força e…agradecem! Sim, agradecem, o fato de estares a correr.

Uma das fotos não é a melhor, mas a que expressa aquilo que foi correr Londres.

Foi "A Maratona…a ser Maratona", mas nós continuamos amigas. Já fizemos as pazes!! Que venha a próxima!



