Maratona de Londres adiada para 4 de outubro devido ao coronavírus

No mesmo dia em que foi anunciado que a Maratona de Boston iria ser adiada para 14 de setembro, a Maratona de Londres revelou também que a sua edição deste ano irá ser 'movida' para 4 de outubro. Inicialmente agendada para 26 de abril, a prova britânica, uma das mais importantes do Mundo, é a mais recente afetada pelo surto do coronavírus, que levou ao cancelamento ou adiamento de várias provas de atletismo.





"O Mundo está numa situação sem precedentes com uma pandemia global e a saúde pública é a prioridade de todos. Sabemos o quão desapontantes são estas notícias para muitos - os corredores que treinaram durante meses, aqueles que recolheram fundos para instituições solidárias e para os que acompanham a prova ano após ano", declarou Hugh Brasher, o diretor da prova, numa nota na qual assumiu que a data encontrada resultou do acordo entre todas as entidades envolvidas.De notar que, segundo a informação da organização, todos os que estavam inscritos para a corrida de dia 26 de abril terão as suas inscrições automaticamente transferidas para outubro sem terem de pagar nenhuma verba adicional. Quem não tiver possibilidade de correr este ano poderá receber o reembolso ou, se assim o pretenderem, podem doar o valor da inscrição ao fundo de solidariedade da prova. Já quem quiser transferir para 2021 poderá fazê-lo, mas nesse caso será obrigado a pagar o valor da inscrição da próxima edição.No plano competitivo, cai assim por terra o grande duelo do ano, que iria colocar frente a frente Eliud Kipchove e Kenenisa Bekele, mas também a presença de Carla Salomé Rocha, que era uma das atletas de elite já confirmadas pela organização da prova britânica.Maratona de Boston: 14 de setembroMaratona de Berlim: 27 de setembroMaratona de Londres: 4 de outubroMaratona de Chicago: 11 de outubroMaratona de Nova Iorque: 1 de novembro