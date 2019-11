Maratona de Nova Iorque: uma viagem mágica

Londres pode ter o mais número de atletas que tentam entrar via sorteio, Boston pode ser a maratona mais exclusiva do mundo e Berlim a mais rápida, mas no que diz respeito à magia da prova em si a opinião praticamente unânime de quem anda nisto das maratonas é que Nova Iorque está numa classe à parte. A fama está lá há muito e nós pudemos comprovar que o proveito também.Não há outra forma de falar sobre esta prova. É uma incrível jornada ao coração de tudo aquilo que é Nova Iorque, uma verdadeira cidade do mundo. Em apenas 42 quilómetros (sem esquecer os 195 metros finais, claro) conseguimos passar em cinco bairros, sentindo as diferentes vibrações de cada um deles, com um apoio constante e até arrepiante, isto para lá da possibilidade que temos de fazer durante as largas horas da prova um verdadeiro passeio turístico à zona da Big Apple. Na prática esta é uma prova que, de tão boa que é, até dá pena de terminar.Na verdade, ao chegar ao final das 26 milhas e 200 jardas como por aqui dizem, e apesar das demolidoras dores de pernas, a nossa vontade é continuar a viver aquela aventura. Porque na prática parece que estamos a correr no meio de um sonho. E não, não é ser romântico em demasia. Afinal de contas, se não há cidade como esta, também não há maratona como esta.Não é uma maratona fácil, longe disso, mas é uma maratona que, sendo feita numa cidade que já tanto sofreu, nos faz ter uma perspetiva totalmente diferente das coisas. Sim, vamos sofrer em praticamente todas as subidas (a Queensboro Bridge é demolidora tanto física como mentalmente), mas esse também é um dos pontos mágicos desta prova. Sofremos, passamos mal, mas no final tudo vale a pena.E quando ao longe avistamos o Central Park, cruzando a Quinta alAvenida com um enorme corredor de gente a apoiar-nos... aí não há grande volta a dar: é vestir o nosso melhor sorriso, ir buscar as últimas forças e voar até àquela meta situada no ‘pulmão’ da Big Apple.O fervor das pessoas a apoiar alastra-se também ao incrível apoio dos voluntários. Segundo as contas da organização, eram mais de dez mil, o que dava um incrível número de cinco por cada corredor. E, na verdade, olhando para trás, é possível perceber que quase tudo foi perfeito. Tanto que no final não havia outra forma de agir do que com um sentido "obrigado" a cada um deles.E o que dizer do dia seguinte à prova? Bem, esquecendo as dores de pernas, chega a ser arrepiante a forma como somos mimados na rua simplesmente por levar a medalha ao peito. Passamos o dia a ser felicitados, temos direito até à refeições e entradas em museus grátis... Porque, acreditem, para estas gentes cada um dos 53186 finishers desta maratona é um herói.Para atacar a Maratona de Nova Iorque a escolha recaiu nas sapatilhas 1500v5 da New Balance e a opção não podia ter sido mais certeira. Ao longo do percurso a resposta foi sempre muito positiva, especialmente nas subidas, onde a sola agarrou ao solo de uma forma satisfatória. Esse acabou mesmo por ser o principal ponto de destaque deste modelo, que também se evidenciou pela satisfatória dose de amortecimento (não tem muito, mas o suficiente para um corredor de peso médio-baixo) e também pelo conforto. E a parte melhor é que estas sapatilhas foram lançadas já há um ano - a NB até já colocou à venda a sexta versão -, pelo que deve ser bastante fácil encontrá-las em promoção. Com 230 gramas, as 1500v5 têm um drop de 6mm.Participaste na Maratona de Nova Iorque ou em qualquer outra prova nos últimos tempos? Partilha a tua experiência, enviando para o emailo teu texto acompanhado de uma (ou várias) fotografia.