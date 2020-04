Maratona de Praga já tem nova data

A RunCzech anunciou esta quarta-feira as novas datas para todas as provas por si realizadas, com especial destaque para a Maratona de Praga, um evento inicialmente agendado para 3 de maio, mas que acabou por ser adiado para 11 de outubro devido ao surto do coronavírus.





Para lá desta nova data, a RunCzech completou o seu novo calendário com os reagendamentos da Meia Maratona de Karlovy Vary (passa para 24 de outubro), da Meia Ceske Budejovice (31 de outubro) e da Meia Maratona de Olomouc (a 30 de agosto).Segundo a organização checa, todas as inscrições serão automaticamente transferidas para as novas datas, sendo que quem não tenha possibilidade de marcar presença poderá transferi-la para outro corredor ou então passá-la para 2021.30 de agosto: Meia Maratona Olomouc5 de setembro: Birell Prague Grand Prix6 setembro: Meia Maratona de Praga19 setembro: Meia Maratona de Ústí nad Labem4 outubro: Liberec Nature Run11 outubro: Maratona de Praga24 outubro: Meia Maratona de Karlovy Vary31 outubro: Meia Maratona de Ceské Budejovice6 dezembro: Sorrento Positano