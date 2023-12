Maratona de Valência: estreantes com boas experiências e Rui Pinto empenhado para o futuro

Para lá das marcas de qualificação olímpica de Samuel Barata e Susana Godinho, a Maratona de Valência teve outros três portugueses a concluir a prova na elite. E com sentimentos bem distintos.Rui Pinto, o segundo atleta português mais cotado à partida, almejava um novo recorde pessoal para ficar mais perto de Paris'2024, mas o dia não foi positivo, isto apesar de até ter passado à meia maratona num ritmo para máximo pessoal (em 1:05:43). "Hoje não consegui fazer o resultado que tanto esperava. No entanto, estou orgulhoso por ter sido capaz de dar o meu melhor e ter terminado. Quando superamos dias como os de hoje, ficamos mentalmente mais fortes! Saio de Valência motivado para trabalhar mais do que alguma vez fui capaz e lutar por um lugar nos Jogos Olímpicos", escreveu o atleta do Sporting nas redes sociais.Em estreia na distância estiveram João Valente e João Fernandes, dois atletas durante grande parte da prova até seguiram no mesmo grupo. Valente acabou por finalizar primeiro, com 2:16.57"Saio de Valência com o sentimento de dever cumprido. Foi uma experiência bastante enriquecedora que me deixa com o sentimento de querer mais e melhor", confessou-nos o atleta do Thomar Athletics.Já João Fernandes, que fechou em 2:17.21, considera ter tido uma "prestação bastante positiva para alguém que tem que conciliar treinos com turnos de trabalho - muitas vezes noturnos - onde o descanso não é o mais indicado". "Tirei ilações importantes nesta primeira experiência, que me farão ser um melhor corredor no futuro", acrescentou.