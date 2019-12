Maratona de Valência já abriu inscrições para a edição de 2020

Depois de uma 39.ª edição que entrou para a história, a organização da Maratona de Valência já abriu as inscrições para a corrida do próximo ano e, a julgar pela forma como a prova foi acolhida no meio, o mais certo é os dorsais voarem num ápice. É que, em apenas 24 horas (desde a tarde de segunda-feira até ao início da noite de terça), já foram efetuadas quase 7000 inscrições, pelo que é bastante provável que a primeira vaga de registos (válida até aos 10 mil) esgote nos próximos dias.De notar que essa primeira vaga de inscrições permite o registo a 60€, sendo que os atletas que correram este ano terão direito a um desconto de 10€. Passada a barreira dos 10 mil, o valor de registo aumenta para os 80€, ascendendo depois aos 100€ superada a barreira dos 20 mil - até ao limite de 30 mil.De referir ainda que a organização da Maratona de Valência oferece também um preço especial a quem foi forçado a abandonar após os 25 quilómetros da edição deste ano. Nesse caso, os corredores que abandonaram terão a possibilidade de se registarem a metade do preço.